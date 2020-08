Gato favorito a personalidade do ano da Nova Zelândia

O Rei de Wellington, Sua Majestade Real, Oficial Moral de Wellington... Estes são apenas alguns dos títulos com que Mittens é acarinhado pelos habitantes da capital da Nova Zelândia.

E o gato vagabundo, que adora deambular pelas ruas de Wellington, pode mesmo ser eleito a personalidade do ano do país.

Este felino da raça angorá, com dez anos de idade, tornou-se uma verdadeira celebridade

Tem direito a uma página na Wikipedia e a uma conta no Facebook, onde mais de 55 mil seguidores publicam ‘selfies’ a darem-lhe mimos.

O Museu da Cidade já lhe dedicou uma mini-exposição às suas aventuras e, em maio passado, o presidente da câmara de Wellington até lhe ofereceu as chaves da cidade.

A honra não é dada ao comum dos mortais já que a última personalidade a receber tal distinção foi Peter Jackson, realizador da trilogia ‘O Senhor dos Anéis’.

Em causa está o reconhecimento por "ter trazido alegria e risos à capital, e por ter colocado Wellington no mapa mundial devido às suas travessuras felinas".

Não se pense, no entanto, que Mittens é um gato é vadio; ele apenas adora sair todos os dias de casa do dono e caminhar dois quilómetros até ao centro da cidade.

Está autorizado a ir a qualquer lugar, desde igrejas até clubes para adultos, e segue as pessoas até casa ou até ao escritório para descansar ou para dormir a sesta.

À noite, regressa a casa do dono ou, quando já não tem pernas para voltar, é levado pela polícia ou por um funcionário da Sociedade para a Prevenção da Crueldade com os Animais até ao seu lar.

Que se cuidem, por isso, Jacinda Ardern, a popular primeira-ministra da Nova Zelândia, a médica Ashley Bloomfield, diretora-geral de Saúde do país, ambas aclamadas pela gestão que fizeram, salvaguardando a Nova Zelândia do impacto da pandemia da Covid-19.

Mittens tem todas as condições para ser votado como a personalidade do ano do país dos antípodas.