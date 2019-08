Gato impede dona de ir trabalhar a horas

Uma mulher brasileira estranhou quando começou a chegar vários dias atrasada ao trabalho porque o despertador que costuma colocar para acordar deixou de tocar.



Qual não foi o espanto quando, um dia de manhã, descobriu que o seu gato, chamado Joaquim, que aparentemente não gosta do som do alarme, sobe para a mesa e, com a pata, desliga o telemóvel da dona, impedindo-a de acordar.