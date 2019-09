Gato preguiçoso inventa elevador para descer as escadas

Um gato preguiçoso encontrou uma forma engenhosa de descer as escadas sem se cansar.



Um vídeo filmado pelo dono, residente na Pensilvânia, Estados Unidos, mostra como o felino inventou um ‘elevador privado’ com a ajuda de um cesto da roupa estrategicamente posicionado no cimo da escadaria. Agora só falta ao gato descobrir como fazer o cesto da roupa subir as escadas...