Um gato ‘traficante’ foi apanhado em flagrante pela polícia a transportar droga para o interior de uma prisão no Panamá.O felino trazia amarrada ao corpo uma bolsa com cocaína, crack e marijuana.As autoridades dizem que a prática é relativamente comum: uma vez dentro dos muros da prisão, os gatos são atraídos pelos reclusos com comida.