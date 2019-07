Gatos invadem trampolim de família americana

Uma família norte-americana deparou-se com uma cena insólita ao regressar a casa após um jogo de baseball, no Ohio: cinco gatos das redondezas aos saltos no trampolim instalado no jardim da casa.Os felinos não pareciam assustados, pelo que o dono da casa presume que não ficaram presos no trampolim por acidente, mas antes decidiram divertir-se e fazer exercício.Olha se a moda pega...