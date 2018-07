Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gémeas disputam eleição

Irmãs concorrem por partidos diferentes a lugar num condado do Michigan.

02:30

Duas irmãs gémeas vão concorrer ao cargo de comissário municipal do condado de Kent, no estado americano do Michigan, mas... por partidos diferentes.



Uma é democrata e a outra republicana. Resta saber se os eleitores conseguem distingui-las no momento de ir às urnas.