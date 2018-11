Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gémeas idênticas são mães quase à mesma hora

Uma das irmãs fala de "milagre" que aconteceu em Fresno, na Califórnia.

As gémeas BaoKou Yang e BaoNhia Yang entraram em trabalho de parto no passado domingo quase à mesma hora. BaoKou foi mãe às 18h50, enquanto que a irmã deu à luz às 20h48 do dia 4 de Novembro, na cidade de Fresno, na Califórnia



Para tornar tudo mais interessante, ambas tiveram meninas que têm praticamente o mesmo peso.



As gémeas têm doze irmãos e, desde crianças, enquanto cresciam em Fresno, Califórnia, sempre foram inseparáveis. Os partos estavam previstos para dois dias diferentes, mas acabaram por acontecer no mesmo dia.



"Talvez seja como um milagres. Foi fantástico. Eu não sabia que estava grávida até fazer o teste, depois da minha irmã ter feito o dela, que deu positivo" conta BaoKou ao site Fresno Bee.