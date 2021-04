Gémeas que partilham namorado dizem-se "inseparáveis" e até vão à casa de banho sempre juntas

Anna e Lucy DeCinque são duas irmãs gémeas, naturais de Perth, na Austrália, e são conhecidas como "as irmãs gémeas mais idênticas do mundo". As duas mulheres, de 35 anos, são de facto extremamente parecidas e cultivam esta ideia, partilhando o mesmo guarda-roupa, corte de cabelo, hábitos… E até o namorado.

As australianas, que são estrelas do programa do TLC ‘Extreme Sisters’, têm o mesmo namorado, o eletricista Ben Byrne, e dorme na mesma cama. Dizem-se "absolutamente inseparáveis" e isso vê-se nos seus hábitos.

Anna e Lucy abriram o coração ao NY Post e revelam que fazem tudo juntas. "Até quando ela vai à casa de banho, eu vou com ela. Quando ela toma banho, eu tomo com ela. Tudo o que possam pensar, nós fazemo-lo juntas. Nunca estamos separadas. Acho que nem funcionaríamos se não estivéssemos sempre juntas. Temos transtorno de ansiedade de separação. Estamos presas uma à outra", conta Anna.

Lucy acrescenta: "É como se fossemos uma só pessoa". O namorado de ambas, Ben, compreende a relação das duas irmãs e não as critica: "Ele entende a nossa ligação e não nos julga. Foi sempre assim desde o primeiro dia e nunca houve ciúmes entre nós", garante Lucy.

Antes as irmãs já haviam justificado a decisão: "Estamos juntas 24 horas por dia, sete dias por semana. É mais fácil partilharmos um namorado Não é estranho. Dormimos os três na mesma cama. Seria o sonho de qualquer homem, ter duas namoradas".

No futuro, as duas irmãs planeiam engravidar de Ben ao mesmo tempo, para poderem viver a gravidez e darem à luz em simultâneo.