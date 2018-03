Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gorila anda de pé para não sujar as patas

Primata asseado no Zoo de Filadélfia.

01:30

Quem disse que os gorilas não são asseados? Louis, o gorila do vídeo, tem 18 anos e veio provar exatamente o contrário.



As imagens foram registadas no St. Louis Zoo, na Filadélfia, enquanto o animal se deslocava para o local onde ia comer.



Para manter as patas da frente limpas, o gorila fez todo o percurso apenas nas patas traseiras.



Parece um autêntico humano a caminhar para a mesa.