Grávida descobre que ganhou o Euromilhões e entra em trabalho de parto imediatamente

Uma mulher grávida inglesa, que venceu um milhão de euros na versão inglesa do Milhão, do Euromilhões, recebeu a notícia com tanta excitação que acabou por, naquele preciso momento, entrar em trabalho de parto.

Segundo relatou ao Daily Star, Natalie Metcalf viu-se obrigada a desmarcar a reunião com os responsáveis do sorteio, após a pequena Poppy dar sinais de que queria nascer um mês mais cedo do que o previsto.

"Por um lado estava excitadíssima pode ter esta quantidade de dinheiro, capaz de mudar a vida, mas por outro lado foi o pânico de saber que estava a acontecer algo [o parto] que não era suposto estar a acontecer já", conta Natalie sobre o momento.

Poppy acabaria por nascer nesse mesmo dia (1 de fevereiro de 2019), cerca de duas horas depois, mas obrigou nos pais a guardarem o champanhe e as celebrações por terem recebido um milhão de euros para mais tarde. Apesar de prematura, a bebé nasceu sem complicações.

Entretanto, com o dinheiro, Natalie pôde ficar em casa para cuidar dos filhos, Poppy e Noah (de quatro anos). O noivo, Andy, continua a trabalhar, mas admite que o faz "por escolha". O casal tinha planeado casar no ano passado, mas a pandemia de Covid-19 veio alterar-lhes os planos. Estão agora a preparara a boda para o mês de agosto, numa enorme casa de campo em Somerset.