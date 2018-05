Grupo de Hippies ocupa quinta de Boris Becker

'Guru' alemão diz que está a salvar mansão milionária em Maiorca, abandonada há vários anos.

A propriedade está avaliada em 13 milhões de euros, mas os seus donos não podia ser mais humildes. O alemão Georg Berres lidera uma comunidade de hippies que há anos vêm ocupando várias propriedades abandonadas na ilha espanhola de Maiorca. Mas a última quinta que tomaram saltou para as notícias por causa do dono - a imprensa local (e a alemã) diz que Georg e o seu grupo ocuparam a quinta da antiga estrela do ténis, Boris Becker.A mansão com piscina, court de ténis, campo de basquetebol e muitas salas e quartos está abandonada há vários anos. Georg e o seu grupo defendem que estão "a salvar" a casa e tem publicado vários vídeos no Facebook a mostrar a sua "obra".Quanto a Boris Becker, nega que seja o proprietário. Numa nota publicada no Twitter, o antigo tenista alemão, que foi também treinador de Novalk Djokovic, diz que se tem "divertido" com a história, mas nega que a casa seja sua.Versão diferente conta o jornal Diário de Mallorca. O periódico relata que Becker comprou a quinta em 1995 por 500 mil euros. Mas uma série de acontecimentos - obras consideradas ilegais, demolições e a ruína pessoal de Becker - levaram a que a quinta ficasse ao abandono.Seja como for, certo é que a propriedade é agora o ponto de encontro de duas tribos - os hippies liderados por Georg Berres e os jornalistas alemães que ali chegam para cobrir a história. A polícia local diz ainda não ter recebido qualquer queixa pela ocupação da propriedade.