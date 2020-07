Guarda prisional desmaia, cai, parte a cabeça e acaba salvo por reclusos

Três reclusos de uma cadeia da Georgia, nos EUA, foram homenageados pela polícia local depois de terem salvo a vida a um guarda prisional, que desmaiou, caiu e bateu com a cabeça, ficando a sangrar no chão com o crânio fraturado.

"Agradecemos muito a estes três reclusos, pela coragem, determinação e bondade que demonstraram... Estes reclusos não tinham obrigação de prestar auxílio a um agente vulnerável, inconsciente e a sangrar, mas não hesitaram em ajuda-lo", escreveu o xerife da polícia do Condado de Gwinnett nas redes sociais, com uma fotografia dos três "reclusos-heróis".

Segundo a ABC News, o guarda, cujo nome não é revelado, sentiu-se mal enquanto vigiava a zona das celas. Os três reclusos terão reparado que algo se passava "não estava a sentir-se bem" e, quando o homem caiu e bateu com a cabeça, reagiram imediatamente.

Os reclusos terão começado a bater contra as grades da cela, para tentar acordar o guarda inconsciente. Apelaram para que todos fizessem o mesmo e o barulho acabou por despertar o guarda desmaiado. O homem não se recordava de estar inconsciente e levantou-se repentinamente, assustando com a confusão gerada.

Pensando que algum dos reclusos estava ferido, abriu as portas das celas antes de colapsar no chão outra vez. Nessa altura, os três reclusos dirigiram-se ao guarda e usaram o seu intercomunicados para pedir ajuda.

"Estamos felizes por o nosso guarda ter sobrevivido a este incidente assustador e estar já a recuperar em casa, para em breve regressar ao trabalho", disse fonte oficial do gabinete do xerife. Os nomes dos reclusos que salvaram o guarda não foram revelados.