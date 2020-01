Guaxinim apanhado a invadir casa para roubar a comida

Um guaxinim foi apanhado em flagrante a invadir uma casa pela porta do gato para roubar a comida do cão.Os donos da casa decidiram trazer os sacos de comida para dentro pois já tinham sido ‘atacados’ lá fora.Após a mudança, o guaxinim, inteligente e esfomeado, limitou-se a seguir o rasto do saco, até que foi intercetado por um dos moradores e fugiu.