Hambúrguer da McDonald’s guardado há 24 anos continua indestrutível

Em que estado fica um hambúrguer da McDonald’s após 24 anos guardado dentro de uma caixa de sapatos no canto de um armário?

A explicação no TikTok é dada por uma professora americana de ciências, já reformada, que guardou religiosamente a refeição rápida comprada em 1996 durante uma corrida automóvel da Nascar.

"Querem ver o meu hambúrguer?", desafia a avó de Aly Sherb, que publicou o vídeo na rede social. "Mora há 24 anos dentro de uma caixa de sapatos no armário!".

Primeiro, a ex-professora mostra as batatas fritas que parecem ter pouco mais de 15 dias de "vida", para depois surpreender os milhões de internautas que já viram o vídeo, com o estado de "saúde" do hambúrguer.

Quer o pão, quer a carne não apresentam sinais de podridão; apenas o molho, a cebola e os pickles desapareceram de vista.

"Não tenho certeza do que aconteceria a quem comesse o hambúrguer", sublinha a avó de forma irónica.