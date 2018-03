Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Helicópteros colidem na Califórnia

Descuido quase fatal.

00:10

Uma câmara de videovigilância captou uma aparatosa colisão entre dois helicópteros da polícia na Califórnia. Um dos aparelhos aterrou demasiado perto do outro, que estava estacionado, atingindo-o com as pás do rotor. Os dois aparelhos ficaram completamente destruídos mas os seis ocupantes escaparam com ferimentos ligeiros.



