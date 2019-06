Homem acumula lixo e tem acidente de viação por não encontrar travão de mão

Um homem teve um acidente de viação, em Southampton, Inglaterra, após não ter encontrado o travão de mão, devido à acumulação de lixo dentro do veículo.

O acidente ocorreu na passada quarta-feira e, de acordo com o jornal britânico Gloucestershire Live, o carro terá descaído, provocando o choque com outro automóvel, que se encontrava estacionado.

A polícia foi chamada ao local para investigar o acidente e ficou chocada com o estado interior do carro.

Os assentos do veículo quase não se viam pela quantidade de embalagens de comida e bebida. Também lá se encontravam dezenas de recortes de jornais velhos. Os pedais estavam igualmente tapados por bilhetes de lotaria e formulários antigos em papel.

As autoridades publicaram o sucedido na rede social Twitter.

"O carro de Boris Johnson é um sonho comparado a este! O condutor não conseguiu encontrar o travão de mão e andou para trás contra um veículo estacionado. Pergunto por quê?", pode ler-se.

Ninguém ficou ferido com o acidente.

Boris Johnson’s car is a dream compared to this one! Driver couldn’t get the hand brake on and rolled back into a parked vehicle. I wonder why? pic.twitter.com/nhHrtpSErH