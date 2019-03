Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem acusado de invadir apartamento para cozinhar e comer tortilhas

Residente sentiu um cheiro a queimado vindo da cozinha da sua casa, no Arizona, EUA.

12:37

Um homem foi acusado de invasão de propriedade depois de ter entrada em casa de uma mulher para cozinhar e comer tortilhas, em Phoenix, no Arizona, Estados Unidos, segundo avança a Fox 32.



As autoridades policiais foram chamadas ao local após um relato de um roubo residencial pelas 19h17 desta sexta-feira.



De acordo com uma das duas mulheres que moram no apartamento, a residente sentiu um cheiro a queimado vindo da cozinha. Foi até lá e viu o homem a cozinhar as tortilhas no seu fogão elétrico.



"A minha colega de quarto disse-me que cheirava a queimado, então foi até à cozinha e encontrou o homem a cozinhar as tortilhas", explicou Alex Herron, uma das residentes do apartamento.



"Eu disse ao homem para sair e levar a comida, claro", confessou a mulher, admitindo ainda que o homem parecia estar embriagado.



Alex Herron acabou por sair do apartamento, mas levou consigo uma lata de sopa que comeu na varanda em frente à casa.