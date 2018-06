Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem adormece a bordo e vai parar às Ilhas Galápagos

Passageiro queria ir para Madrid e deveria ter trocado de avião.

Alguém se queixaria por ter uma viagem gratuita para as paradisíacas ilhas Galápagos? Sim!



Um passageiro apresentou queixa contra a companhia aérea porque o seu destino era... Madrid.



O homem partiu da Colômbia com destino a Espanha, mas em Guaiaquil, no Equador, devia ter trocado de avião.



Só que adormeceu a bordo e acabou por ir parar a 10 mil quilómetros de distância do destino.