Homem alega que o cão tem Donald Trump 'escondido' na orelha

Um utilizador da rede social Reddit divulgou este domingo uma imagem do interior da orelha do seu cão que diz parecer o rosto do ainda presidente dos Estados Unidos da América Donald Trump.



Alguns utilizadores do Reddit ficaram estupefactos com as semelhanças, especialmente pelo facto de o pelo do animal ser louro. "Eu acho que o cabelo no topo torna um pouco mais incrível", atirou um deles. "Acho que o Trump saiu da orelha de um cão em vez de nascer normalmente", disse um outro.





No entanto, foram também vários os que duvidaram da veracidade da imagem.

Já em 2017 Jade Robinson tinha encontrado parecenças entre o interior da orelha do seu cão e o presidente norte-americano, avança o jornal britânico Daily Star.