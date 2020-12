Homem apanha namorada no Tinder após ver reflexo da aplicação nos seus olhos. Veja o vídeo

Um homem diz ter apanhado a namorada no Tinder enquanto estava deitado com ela na cama. Sam Nunn ter-se-á apercebido da situação enquanto filmava a companheira a mexer no telemóvel e fez zoom num dos seus olhos, onde viu o reflexo da aplicação.



O vídeo, divulgado pelo próprio na aplicação TikTok, mostra depois Sam que parece desiludido enquanto abana com a cabeça e conta já com quase 154 mil visualizações.







São vários os internautas que questionam a veracidade do vídeo mas há também quem apoie Sam e o incentive a deixar a namorada.