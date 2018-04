Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem apanhado a fazer sexo com buraco de golfe

Britânico filmou-se durante todo o ato.

18:47

Um jovem britânico foi "apanhado" por um homem e três amigos a fazer sexo com o buraco e uma das bandeiras de marcação nos campos de golfe. O insólito ocorreu no Brackenwood Golf Course, em Merseyside.



Steven Gayton, um dos jovens que assistiu a tudo, estava a completar um percurso de 18 buracos quando, no nono, assistiu ao homem com as calças pelo joelho e a filmar-se durante todo o ato sexual.



"De onde eu estava parecia que ele tinha o pénis no buraco e a bandeira na sua parte de trás. É a coisa mais insólita que já tive o desgosto de ver", afirmou, citado pelo jornal britânico Metro.



"Ele deve ter pensado que estava sozinho. Não acredito que estivesse bêbedo porque se estava a filmar", acrescentou Steven. "Se a minha bola entrar no nono buraco, bem pode lá ficar", brincou ainda.



No final, o desconhecido é visto a esconder-se atrás de uns arbustos perto do local.



O vídeo, partilhado nas redes sociais, tornou-se viral.