Homem apanhado a tatuar amigo durante aterragem de avião

conta de Instagram "

Passenger Shaming"

, com a legenda: "Pensamentos e orações para não haver turbulência."



Os passageiros de um voo ficaram em choque ao ver um homem a tatuar o amigo enquanto o avião aterrava.O momento perigoso foi captado em vídeo por uma das pessoas a bordo que o publicou na

O vídeo mostra o homem a usar uma máquina para tatuar a mão do amigo, enquanto se vêem várias pingas de tinta a caírem na bandeja de apoio, avançou o The Sun.

O vídeo conta já com mais de 11 mil gostos e comentários de pessoas "surpreendidas" com a situação.

Um dos comentários refere-se ao momento como "absolutamente revoltante."



Outro acrescentou: "A partir de agora vou perguntar constantemente o que em aconteceu no meu assento antes de mim."



Houve ainda muitas pessoas a questionarem-se se máquinas de tatuagem são permitidas no avião.



Segundo informações da Administração de Segurança de Transporte, as máquinas de tatuagem podem ser trazidas na bagagem de mão e na bagagem de porão.