Homem apanhado com sete barras de ouro no ânus

Um homem foi apanhado com sete barras de ouro, que transportava no ânus, no Aeroporto Internacional de Kannur, na Índia.De acordo com o jornal britânico Daily Star, o indiano viajava do Dubai para Kannur num voo da companhia aérea GoAir, quando foi intercetado pela polícia, que estranhou a sua forma de andar.Quando questionado pelas forças policiais sobre a razão pela qual transportava as barras de ouro no reto, o homem disse tê-lo feito para evitar pagar um imposto de 18%. No total, as barras de ouro apreendidas perfaziam um quilo.