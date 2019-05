Homem arrenda "casa" e quando chega ao local encontra um contentor

Um homem arrendou uma casa através da plataforma Airbnb para passar uns dias em Amesterdão. Tudo parecia ser normal até ao dia em que Ben Speller, de Londres, chegou ao local onde supostamente se encontrava a casa e encontra um contentor.

Através do Facebook, o homem partilhou a situação. Na publicação pode ler-se que Speller reservou, por 134 euros, "um Airbnb de última hora", em Amesterdão. "Apresentavam-me uma casa limpa com casa de banho particular", revelou.

Quando Speller chegou à cidade holandesa para ir ver a partida da Liga dos Campeões entre o Tottenham e o Ajax, deparou-se com um contentor colocado na rua.

"Assim que abri o contentor, fugi", contou o homem ao canal holandês de notícias, AT5.

Depois desta situação, o proprietário e autor da oferta mudou as informações do anúncio. A descrição do anúncio onde aparecia "casa" foi mudada para "contentor".

Segundo o portal de notícias espanhol 20minutos, o contentor já foi retirado do local e o proprietário está a ser investigado por autoridades holandesas.