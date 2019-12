Um homem conseguiu assar um pedaço de carne de porco dentro do seu carro, aproveitando as temperaturas recorde que se fazem sentir na Austrália.Stu Pengelly, de Perth, colocou a carne dentro de um recipiente e deixou-o no banco do seu carro durante cerca de dez horas. Depois, decidiu partilhar o feito no Facebook com fotografias da carne de porco cortada em fatias.O australiano afirmou que a temperatura no carro chegou aos 81 graus centígrados.