Jimmy De Frenne, um belga de 48 anos, desafiou-se a si próprio ao tentar passar 165 horas... sentado numa sanita colocada no meio de um bar.O homem teria direito a cinco minutos a cada hora para, ironicamente, ir à casa de banho e descansar.Os donos do bar, em Ostende, mantiveram as portas abertas para De Frenne receber visitas, mas este acabou por desistir depois de passar 116 horas sentado, mesmo assim suficiente para um novo recorde mundial.