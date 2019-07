Um homem no Estado do Utah, EUA, encontrou um pequeno pássaro ferido no chão e decidiu salvá-lo.O problema surgiu quando o herói se apercebeu que estava demasiado embriagado para conduzir até ao hospital veterinário mais próximo.Qual não foi o espanto quando a solução encontrada pelo homem foi chamar um Uber para transportar o animal.A história foi contada pelo hospital veterinário, que prevê agora a completa recuperação do passarinho.