Homem chega a casa e encontra cave inundada de sangue de animal

Um homem foi surpreendido quando chegou à cave da sua casa e se deparou com um líquido vermelho a inundá-la. Era sangue de animal, com 13 centímetros de altura, gordura e outros tecidos animais, em Iowa, nos Estados Unidos.Segundo avança a imprensa internacional, Nick Lestina continua em limpezas uma vez que o sangue continua a escorrer.De acordo com declarações de Nick a um jornal local, o que aconteceu terá origem num armazém de carne de um vizinho, que foi despejado pelo ralo e o cano rompeu ou entupiu.A família da vítima, de sete pessoas, foi obrigada a mudar de habitação temporariamente.