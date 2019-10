Um homem de 46 anos descobriu que tem síndrome de fermentação intestinal e, por isso, produz cerveja no organismo. Esta é uma doença rara que causa os mesmos sintomas que o consumo excessivo desta bebida alcoólica.



Barbara Cordell e Justin McCarthy, investigadores e autores de um artigo sobre esta doença dizem que se trata de "uma condição rara, mas deve ser reconhecida devido às possíveis implicações sociais, como perda de emprego, dificuldades em interações sociais, estigma e até detenções".

Nos últimos 30 anos, são cinco as pessoas que sofrem com esta doença, em que o amido se transforma em etanol no organismo.

Este homem, dos Estado Unidos, não identificado, começou em 2011 a ter os primeiros sintomas como tonturas, falta de memória e ficou agressivo.

Depois de ter sido observado por vários médicos, incluindo um psiquiatra que lhe indicou comprimidos antidepressivos, em 2014, foi detido por ter sido apanhado a conduzir sob o efeito de álcool. O homem garantiu que não tinha consumido nada, apesar de os testes acusarem o equivalente ao consumo de 20 bebidas alcoólicas.

Após realizar vários testes, os médicos descobriram que esta situação acontece porque o homem tem um fungo, com o nome de Saccharomyces cerevisiae, no intestino, que é usado para a produção de bebidas alcoólicas na transformação de açúcar em álcool.