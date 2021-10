Homem com fortes dores de estômago tinha afinal engolido um telemóvel

Os médicos ficaram chocados ao descobrirem que um paciente, que se queixava de muitas dores no estômago, tinha engolido um telemóvel há mais de seis meses.



O caso aconteceu no Egito e os médicos descobriram que a presença do telemóvel no estômago do homem estava a impedir que a comida passasse propriamente.

Um dos diretores do Hospital de Aswan admitiu que foi a primeira vez que viram um caso em que um paciente conseguiu engolir um telemóvel inteiro e ainda assim sobreviver durante tanto tempo com o objeto no interior do corpo.

O médico adianta ainda que o paciente confessou ter engolido o telemóvel, mas disse estar demasiado embaraçado para pedir ajuda mais cedo.

O jornal Mirror avança que não existem novidades acerca do estado de saúde do indivíduo.