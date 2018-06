Homem com tatuagem no rosto acusado de posse ilegal de arma de fogo

Jovem não esconde o seu gosto por pistolas.

The mug shot matches the crime. Here's a recent arrest from GPD officers. #gvlpd pic.twitter.com/efDemV9klf — Greenville SC Police (@GvlPD) 19 de junho de 2018

Um homem de 24 anos, no estado de Carolina do Sul, EUA, foi acusado de posse ilegal de armas de fogo. O jovem estava impedido de possuir qualquer arma devido ao seu registo criminal.Michael Vines foi preso este fim-de-semana depois de ter chocado com o seu Toyota contra um poste de energia. De acordo com o The Smoking Gun, os bombeiros terão visto o acusado a apanhar uma arma da relva.As autoridades acusaram Vines de conduzir com a carta suspensa, excesso de velocidade e posse ilegal de uma arma de calibre 38 carregada.Curiosamente o jovem não esconde o seu gosto por armas e tem uma tatuada na testa.