Usou caixa de cerveja na cabeça para esconder identidade.

27.02.18

Um homem está a ser intitulado de herói após ter sido filmado, com uma caixa de cerveja na cabeça, a cobrir a câmara de um radar de velocidade com uma toalha. O insólito ocorreu na passada sexta-feira, na Austrália.



"Nem todos os heróis usam capa", é a legenda que acompanha o vídeo Snapchat que se tornou viral tanto pela ousadia do homem como pela originalidade para esconder a identidade.

De acordo com Metro, as autoridades estão a investigar a identidade do homem apelidado de "Demerit Man".