Um grupo de amigos que percorre todos os parques de diversões dos EUA para andar de montanha russa foi até à propriedade de John Ivers, no Indiana, para experimentar as suas duas minimontanhas-russas artesanais.Ivers construiu as atrações para os cinco netos em 2001, apesar de não ter qualquer experiência de engenharia.A avaliar pelo ar divertido dos peritos, a obra foi aprovada.