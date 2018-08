Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem cujo pénis não pára de crescer não faz sexo há nove anos

Homem de 40 anos sofre de uma condição rara e não consegue sequer urinar na sanita.

09:24

Dan Maurer não consegue fazer sexo com a mulher há mais de nove anos e tão pouco não consegue urinar na sanita. Tudo isto se deve a uma condição rara que possui que faz com que o seu pénis e testículos não parem de aumentar de dia para dia.



O homem, norte-americano de 40 anos, tornou-se um estudo de caso para os médicos que o acompanham, que não conseguem compreender como a situação é tão descontrolada. Dan deixou mesmo de conseguir fazer as coisas mais básicas da vida, como tomar banho sozinho.



"Isto tornou-me prisioneiro do meu corpo, é como carregar uma bola pesada e uma corrente a toda a hora. É uma dor e um peso constantes nas costas, é muito difícil para mim movimentar-me", disse Dan em entrevista à TLC, em 2015.



Antes de ser diagnosticado com lifedema escrotal, Dan viu a sua vida mudar quando lhe surgiu um "pequeno inchaço" abaixo da cintura. De uma pessoa que praticava desporto regularmente, o paciente tornou-se em alguém incapaz de cuidar de si mesmo. A última vez que conseguiu fazer sexo com a mulher foi em 2006.



Felizmente, Dan viu a possibilidade de mudar a sua vida quando lhe foi sugerida a possibilidade de realizar uma operação para remover o excesso dos seus órgãos sexuais. Agora, o homem encontra-se em processo de recuperação e espera poder retomar a sua vida normal.