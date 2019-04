Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 75 anos ganha dois prémios milionários na raspadinha

Septuagenário já ganhou mais de 40 mil euros.

02:30

Um septuagenário do Maryland, EUA, ganhou 20 mil dólares (17 700 €) na mesma raspadinha na qual há sete anos tinha ganhado 30 mil dólares (cerca de 26 mil €).



O sortudo comprou na semana passada três cartões da lotaria numa loja e, insatisfeito por não ter prémio, decidiu comprar um quarto cartão noutra loja.



E foi este que lhe deu o prémio.



O residente em Baltimore, não identificado, vai partilhar parte do prémio com a família e guardar o resto.