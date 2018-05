Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem desaparecido no mar de Vila Nova de Milfontes

Vítima caiu à água quando pescava na Praia do Malhão.

22:32

Um homem de 27 anos caiu ao mar enquanto estava a pescar com dois amigos, durante esta noite de domingo, na Praia do Malhão, em Vila Nova de Milfontes.



O alerta foi dado pelos amigos, ao verem o homem a desaparecer na ondulação da praia do Malhão.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, no local encontra-se uma lancha da Polícia Marítima e a equipa de Bombeiros de Sines, no processo de buscas que deve acontecer até às 00h00.