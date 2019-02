Homem descobre a mãe que o abandonou à nascença, mas sofre nova desilusão

Jamie Duff foi ajudado por investigadores genéticos de programa de TV, que descobriram quem são a mãe e o pai.

Jamie Duff, de 30 anos, passou grande parte da sua vida adulta à procura da mãe. Abandonado à nascença, foi deixado pela progenitora dentro de um saco de viagem, no parque de estacionamento do hospital de Portsmouth, em Inglaterra.

O inglês pediu ajuda ao programa televisivo da ITV ‘Long Lost Family’. Com recurso a investigadores genéticos, a equipa do programa conseguiu descobrir quem é a mãe de Jamie. Mas o resultado dessa descoberta não podia ser mais dececionante para este pai de três crianças.

Os detetives genéticos do programa cruzaram uma amostra de DNA de Jamie com uma base de dados. Chegaram rapidamente a uma lista de potenciais familiares. Conseguiram depois identificar a mãe, e até o pai de Jamie. Mas nenhum dos dois aceitou encontrar-se com ele.

"Uma das razões pelas quais eu a queria encontrar era para ser capaz de lhe perdoar e dizer que está tudo bem", diz Jamie, desapontado. Mas o homem que foi salvo há 30 anos por crianças que jogavam à bola não se queixa da sorte. Conta que foi adotado por uma família que nunca lhe faltou com nada. "Acabei por construir uma família maravilhosa e adoro a vida que tenho."