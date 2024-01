Homem descobre que rato de estimação lhe arruma o barracão todas as noites

Não me preocupo em arrumar agora. Deixo as coisas fora da caixa e ele coloca no lugar

As imagens mostraram o rato a colocar roupas, rolhas, porcas e parafusos no sítio. O vídeo tornou-se viral nas redes sociais e retrata o que tem vindo a acontecer nos últimos dois meses. "99 vezes em 100 o rato vai arrumar tudo durante a noite.", contou.O carteiro reformado acredita que o animal está a usar os objetos para esconder nozes e apelidou-o de Rato Arrumado Galês. "Acho que ele arrumaria a minha esposa se eu a deixasse lá", gracejou.