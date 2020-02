Homem destrói máquinas de jogo em Oxford

Um homem com óbvio mau perder foi filmado a destruir várias máquinas num salão de jogos em Oxford, Inglaterra.Durante o ataque atirou as máquinas para o chão e até chegou a usar as cadeiras do estabelecimento para partir os ecrãs.No vídeo ouvem-se os funcionários, aterrorizados, a ligar às autoridades enquanto filmam o sucedido, perante a passividade dos restantes clientes.