Homem doa aliança de casamento por engano

Objeto caiu do dedo no momento da doação aos bombeiros de Gloucester, Massachusetts.

01:30

Os bombeiros de Gloucester, Massachusetts, receberam um donativo invulgar numa angariação de fundos para menores com distrofia muscular: uma aliança de ouro.



O homem que a doou veio depois reclamá-la, explicando que lhe caiu do dedo no momento da doação.