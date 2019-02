Homem é resgatado nu após incêndio em bordel

Cliente obrigado a abandonar o estabelecimento pela janela sem ter tempo para se vestir.

Um homem completamente nu foi resgatado pelos bombeiros após o bordel onde se encontrava ter ficado em chamas. O incêndio deu-se em Manchester, no Reino Unido, e de acordo com as autoridades, o homem teve de ser salvo pelo telhado.



Segundo o jornal Metro, a equipa de bombeiros chegou ao local perto das 15h00 desta terça-feira. O homem foi obrigado a abandonar o estabelecimento pela janela e a dirigir-se até ao telhado sem ter tido tempo para se vestir. De acordo com a equipa de salvamento, o homem foi ajudado a descer do topo do edifício com "uma escada de nove metros."



Em declarações ao mesmo jornal, a polícia revelou que o homem foi transportado para o hospital e que não apresentou qualquer tipo de ferimentos graves. Já o bordel voltou a ser novamente reaberto.





So... there was a fire at the knocking shop down the road in Northernden yesterday pic.twitter.com/JnUWqWfN7p — New Year, Same Mike (@mikeinmcr) February 20, 2019

















Os moradores locais registaram o momento insólito e partilharam várias fotografias do resgate nas redes sociais.