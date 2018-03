Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem faz sexo com a enteada a pensar que era a mulher

Padrasto, de 38 anos, estava embriagado quando se envolveu com a jovem de 18 anos.

11:18

Um homem de nacionalidade britânica fez sexo com a filha da companheira num dia em que esta estava fora em trabalho. Numa carta enviada ao jornal The Sun, o homem revelou como tudo aconteceu e em como achou que estava perante a própria companheira.



O homem, de 38 anos, que tem poucas memórias daquela noite, recorda-se apenas de olhar à sua volta e reparar que as roupas que estavam espalhadas no chão não lhe eram de todo familiares. No entanto, inicialmente pensou tratar-sa da sua mulher, de 37 anos, que estava consigo na cama.



"Nós estamos juntos há quatro anos. A filha dela tem 18 anos e aproveitou-se do meu estado embriagado naquela noite. Ela falava para mim mas eu só conseguia ver os lábios dela a mexer, ouvia apenas grunhidos e parecia que tudo estava em 'câmara lenta'", recorda o homem.



Após aperceber-se do erro que tinha cometido, o britânico foi até à casa de banho. "O meu estômago começou a andar à roda. Ela disse-me qualquer coisa em como aquela tinha sido a primeira vez dela e em como tinha sido fantástico. Eu pedi-lhe para ela se ir embora mas ela só queria que eu a abraçasse. Agarrei-a e fizemos sexo novamente", lamenta o homem.



A jovem de 18 anos revelou ainda ao padrasto que a mãe tinha por hábito traí-lo quando estava fora em trabalho. "Quando ela regressou apercebeu-se logo de que algo estava errado. Eu confrontei-a e ela admitiu que já se envolveu com outros homens", conta.



A sentir-se culpado, o homem acabou também por confessar o que se tinha passado entre si e a enteada. A mulher teve uma enorme discussão com a filha e acabou por sair de casa com o companheiro, levando-a consigo.