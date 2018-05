Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem faz sexo com a mulher do melhor amigo de infância

Homem de 33 anos não consegue negar que sempre nutriu sentimentos pela mulher de 29.

14:39

Um britânico de 33 anos confessou em entrevista ao jornal The Sun que se envoolveu sexualmente com a esposa do melhor amigo de infância. Numa carta anónima enviada à coluna sentimental daquele jornal, o homem revelou não estar a saber lidar com o facto de ter magoado o amigo e a própria namorada.



"Eu tinha acabado de começar a namorar com uma rapariga e nós os quatro costumávamos sair juntos. Uma noite, a mulher do meu amigo parecia estar chateada e saiu do bar a chorar. O meu amigo quis ir atrás dela mas eu ofereci-me para a tentar ir acalmar", começa por contar.



O homem tentou que a jovem de 29 anos se sentisse melhor e deu-lhe um abraço. Como que por impulso, tentou beijá-la, mas esta afastou-o, dizendo que iria ficar bem.



Na semana seguinte, o homem recebeu uma mensagem da mulher. "Pediu-me desculpas pelo comportamento que tinha tido na semana anterior e pediu para se encontrar comigo. Eu disse que sim, até porque não posso negar que sempre tive sentimentos por ela", revela.



Durante o encontro, a mulher começou por desabafar acerca dos seus problemas matrimoniais. "No final, ela pediu-me para a levar a casa. Como o meu amigo não estava, porque trabalha muitas horas por dia, vimo-nos sozinhos e acabámos por fazer sexo. Foi fantástico, ela parecia insaciável. Nada a haver com a minha namorada que só se despe com as luzes apagadas", assume.



Os amantes continuaram a encontrar-se até ao dia em que o amigo encontrou uma mensagem do homem no telemóvel da mulher. "As consequências foram terríveis. Ambos terminámos as relações que tinhamos e o meu amigo passou a odiar-me. Agora estou a tentar que as coisas resultem com a ex-companheira do meu amigo mas ele está a fazer-nos a vida negra e a não aceitar que estejamos juntos", lamenta por fim.