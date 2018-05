Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem faz tratamento pioneiro e pénis cresce quatro centímetros

Soldado de 31 anos queria aumentar o número de ereções e melhorar a sua vida sexual.

12.05.18

Um soldado do exército britânico que queria desesperadamente aumentar o tamanho do seu pénis e ter mais ereções - de modo a melhorar a sua vida sexual - garante que o seu genital cresceu 3,81 centímetros graças a um tratamento pioneiro na área.



Robert Schiewy sofreu ferimentos no pénis quando se viu envolvido numa explosão ao serviço do exército em 1998. Nessa altura, o homem foi obrigado a submeter-se a várias operações cirúrgicas que o fizeram perder comprimento no órgão sexual.



No entanto, Robert decidiu que tinha de fazer algo para melhorar a sua atividade sexual e decidiu experimentar um novo tratamento, o P-Shot, que connsiste em trasnformar sangue em plasma e injetá-lo no penís para gerar fluxo sanguíneo e gerar crescimento do mesmo.



Robert já realizou cinco sessões do tratamento numa clínica de estética, em Kent, e diz-se absolutamente fascinado com os resultados.



"Tudo o que eu queria era ter mais ereções e isso tem acontecido frequentemente. O tratamento é realizado sob anestesia geral para que não seja doloroso mas no final consigo retomar logo a minha vida normal como ir trabalhar ou mesmo ter sexo", explica em declarações à imprensa britânica.



Desde que começou a realizar os tratamentos, cuja sessão custa cerca de 1300 euros, Robert arranjou uma nova namorada, Edyta, de 41 anos.



"Temos feito o melhor sexo do mundo. Eu mudei fisicamente mas o mais importante é que estou mais forte. O meu pénis atualmente mede 11, 25 centímetros. Estou muito feliz", garante.



Também a companheira se sente muito satisfeita com os resultados do tratamento na perfomance sexual do namorado.