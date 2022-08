James Howard, do Maryland, EUA, sofre de enjoos e, por isso, teve de ficar em casa quando a família decidiu partir num cruzeiro de férias. Sem nada que fazer, Howard visitou uma mercearia local e decidiu comprar um bilhete da lotaria, que acabou por ser premiado com cerca de 50 mil euros.Feliz da vida, correu a telefonar aos familiares, que só acreditaram quando ele lhes enviou uma foto com o cheque na mão. Às vezes, há males que vêm por bem.