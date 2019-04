Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem fica preso durante horas em túnel que escavou para espiar ex-namorada

Cesar Arnoldo Gomez foi resgatado pelos bombeiros, em Puerto Penasco, no México.

10:53

Um homem escavou um túnel na casa para espiar a sua ex-namorada e acabou por ficar preso durante horas, tendo sido posteriormente resgatado pelos bombeiros, em Puerto Penasco, no México.



Segundo avança a imprensa internacional, o homem, Cesar Arnoldo Gomez, passou dias a fazer o buraco e foi agora detido pelas autoridades.



Antes de fazer o buraco, já havia sido emitida uma ordem de restrição por parte da ex-companheira, Griselda Santillan, de 58 anos.



De acordo com o El Universal, o objetivo do homem era observar e surpreender a mulher caso existisse outro homem na sua vida.



"Pedi a um vizinho para olhar para dentro do túnel, que me disse que não estava lá nada, mas de repente reparei nuns sapatos, ferramentas e água. Gritei a pedir para que saísse, mas nada aconteceu", explicou a mulher, de acordo com um jornal local.



Posteriormente foi-lhe diagnosticada desidratação e possível envenenamento.