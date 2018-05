Homem fica preso em baloiço durante horas

Ipswich, em Inglaterra. A brincadeira poderia ter tido alguma piada não fosse o jovem ficar preso no baloiço durante cerca de três horas.





First SNT job of the day, young male trapped in swing! Job for @SuffolkFire No injuries, no damage to swing but a very grateful & embarrassed male! pic.twitter.com/b2MZCBFbir — Ipswich East Police (@IpsEastPolice) 23 de maio de 2018

Um homem de 20 anos decidiu sentar-se num baloiço de criança no parque infantil Landseer deAs autoridades locais foram chamadas ao parque por volta das 7h50 de quarta-feira, mas não conseguiram soltar o homem apenas a "empurrar e puxar", segundo avança o jornal britânico The Sun. Foi então que os bombeiros tiveram de intervir e desmontar o assento para crianças com uma chave de fendas.O indivíduo não identificado acabou por ser libertado ileso, mas ficou muito "envergonhado", segundo uma publicação no Twitter da polícia de Ipswich."Primeiro trabalho do dia, homem novo preso no baloiço", pode ler-se na publicação da polícia.