Homem ficou com braço preso na sanita durante uma noite

Tentou apanhar as chaves que tinham caído no buraco e acabou por ficar entalado.

Um homem ficou, durante uma noite, com o braço preso numa sanita embutida no chão, na cidade de Jingzhou, China.



Identificado como Mr.Wang, o homem deixou cair as chaves de casa no buraco da sanita e tentou retira-las à mão, mas acabou com o braço entalado.



Segundo relatos dos vizinhos, o homem gritou por ajuda mas só passadas seis horas é que a polícia e os bombeiros foram chamados ao local.



Os bombeiros partiram a sanita e conseguiram libertar o homem 30 minutos depois. Wang foi posteriormente levado para o hospital.



Este não é o primeiro caso em que pessoas ficam com partes do corpo presas neste tipo de sanitas. É habitual os bombeiros serem chamados para ajudar quem fica com o braço ou a perna presos nas sanitas.