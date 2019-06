Homem filmado a masturbar-se dentro de TGV em França

Paris > Poitiers en TGV ( soit environ 1h15) avec un mec qui change de place et s’assoit en face de moi, me regarde et qui se masturbe... y’a encore du boulot! Pas de raison de ne pas pas l’afficher alors je mets la vidéo ici! (La plus soft des vidéos disons) pic.twitter.com/FUyPPAJ7ff — Natacha Bras?? (@Onlygold20) 22 de junho de 2019

Um homem foi filmado por outro passageiro a masturbar-se durante uma viagem que fazia num TGV entre Paris e La Rochelle, em França.Segundo avança a imprensa francesa, as imagens do momento já se tornaram virais nas redes sociais."Vi que ele colocou a mão nas calças. No início pensei que estava a coçar os genitais, talvez, mas não parou por ali. Esteve sempre naquilo", disse a testemunha, de acordo com a rádio France Bleu.