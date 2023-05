As autoridades foram alertadas para um homem que passeava uma gaivota com uma trela à volta do pescoço pelas ruas de Lancashire, no Reino Unido, no dia 10 de abril. O homem, com cerca de 50 anos, acabou detido por embriaguez, informa o Daily Mail.O animal foi resgatado por um morador que se apercebeu da situação. Segundo os médicos, a gaivata estava "gravemente doente" e foi abatida.O homem está acusado de maus tratos a animais.